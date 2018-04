Secondo un’analisi di Arpal nei primi 3 mesi del 2018 in Liguria è caduta pioggia tra il 45 e il 70% di tutta quella caduta nel 2017. Alla Spezia è piovuto per 38 giorni, a Savona 29, a Imperia 27, a Genova 25 giorni. A marzo alla Spezia si sono avute precipitazioni per 17 giorni su 31. Nei primi tre mesi del 2018 a Imperia sono caduti 280,2 mm di pioggia (392 mm sul 2017). A Urbe Vara Superiore (La Spezia) nel 2017 sono caduti 1.431 millimetri di pioggia, in tre mesi del 2018 già 906,8.