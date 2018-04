Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

E’ morto a Genova il giornalista sportivo Giorgio Bubba. Nato alla Spezia 82 anni fa, inviato della Rai per le partite del Genoa e della Sampdoria, è stato uno dei giornalisti sportivi che con Vasino e Liguori, Necco e Carino ha preso parte all’epoca d’oro di 90° Minuto. Bubba aveva raccontato le partite di Genoa e Sampdoria. “Nei giorni del grande sport e dell’attesa del derby, Genova e la Liguria perdono Giorgio Bubba, un grande giornalista, soprattutto sportivo, che tanto si è dedicato a raccontare lo sport, il calcio, Genoa e Sampdoria con la passione e la forza di attirare l’attenzione con la sua precisione, mista a grande simpatia e semplicità. Regione Liguria porge sincere condoglianze ai familiari”. Così l’assessore allo Sport di Regione Liguria Ilaria Cavo ricorda lo storico volto televisivo della Rai, dei programmi “90° Minuto”, “La Domenica Sportiva” e del TG3 Liguria.

Addio a Giorgio Bubba, storico volto di 90° minuto. Giornalismo ligure in...