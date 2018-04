ACI Sport ha vietato i test nelle regioni in cui si svolgeranno le gare di Campionato Italiano Rally, pertanto in Liguria e fino alla disputa del Rally di Sanremo non si potranno effettuare test, pena la sospensione della licenza per un minimo di sei mesi.

Alla Rally Test Service spetta l’onore e l’onere di organizzare gli unici test ufficiali previsti dall’ACI. L’azienda ligure, più volte protagonista sul territorio, ha vinto il bando per conto dell’AC Ponente Ligure – 65° Rallye Sanremo e 35° Rallye Storico.

RTS è presente dal 2005 nel settore dell’organizzazione dei test e degli eventi sportivi in tutta Italia e all’estero, in ragione della pluriennale esperienza della sua titolare Lorenza Bellini, manager nel motorsport.

I test saranno per tutti gli iscritti ai campionati, Assoluto, Junior, Due Ruote motrici e asfalto. I dettagli non verranno divulgati, in perfetto stile RTS che della riservatezza ha fatto un must negli anni.

Si sa soltanto che si terranno nel ponente ligure, dove ha sede l’azienda, per agevolare la logistica dei team e utilizzare strade con caratteristiche simili alle speciali del Sanremo, non troppo distanti da esse.