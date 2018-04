L’Allianz Riviera di Nizza ospiterà sabato 14 e domenica 15 aprile la seconda edizione del Moto Expo, una mostra di oltre 6.000 mq. interamente dedicata alle due ruote. Nel prestigioso nuovo stadio, due giorni di esposizione con oltre 30 grandi marche prestigiose, per scoprire le ultime novità moto e scooter, a due e tre ruote, oltre che bici e scooter elettrici di ultima generazione, nonché tutto ciò che riguarda preparazione, selleria, equipaggiamento, accessori e molto altro. Moto Expo 2018 metterà particolare attenzione sulla sicurezza, grazie alla collaborazione con la Gendarmerie Nationale, la Polizia di Stato (CRS) e l’Associazione Prévention Routière.

Ducati svelerà l’esclusiva Panigale V4, Kawasaki il roadster 900 RS, Husqvarna le nuove Vitpilen e Svartpilen 401. Yamaha presenterà la MT125 e la sportiva YZF 125-R, Harley le gamme Street , Sportster, Softail, Touring e Trike da 750 cm3 a 1800 cm3, oltre che la Sport Glide 1750 cm3, ultima novità della gamma Softail.

Lato scooter, Yamaha presenterà i nuovi XMax e TMAX, Honda i suoi Forza 125. Torna l’MP3, l’innovativo scooter a 3 ruote di Piaggio, che proporrà anche una nuova gamma di Vespa sempre più colorata. Da sottolineare anche l’arrivo delle bici Specialized e Wi-Bike, oltre che dei Segway.

La pista di educazione stradale CRS/Attitude Prévention proporrà al pubblico, in modo particolare agli adolescenti, una iniziazione pratica per trasmettere le regole di base per una guida sicura.

Durante tutto il week-end sarà possibile testare su strada le novità delle marche Ducati, Indian e Harley-Davidson.

L’evento è organizzato dal Conseil National des Professionnels de l’Automobile, CNPA, sezione due ruote.

Ingresso: 7 €.

Prenotazioni on line: 5 € https://www.weezevent.com/salon-moto-expo-06-2

Minori di 14 anni: gratuito se accompagnati dai genitori (Carte di identità obbligatorie).