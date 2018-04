“Il professor Giuseppe entra nella quarta B dell’Istituto “Ruffini” di Imperia. L’aula è stranamente silenziosa, il giorno prima i terroristi hanno ucciso ventidue persone durante il concerto di Ariana Grande, a Manchester. È l’ennesimo attentato islamico, i ragazzi hanno paura. Si chiedono chi è Maometto, se l’Islam è proprio una religione o una setta che vuole distruggere e sterminare tante persone innocenti”.

Giovedì 5 aprile – ore 17.00 – nell’Oratorio di Santa Caterina di Cervo Hafez Haidar, candidato Nobel per la Pace, presenta “Lezioni di Pace”: il Corano, l’Islam, il terrorismo spiegato ai miei allievi, Edizioni Imprimatur: un libro nato in seguito ad un incontro all’Istituto Ruffini di Imperia, che diventa il luogo di ambientazione del racconto.

Dialoga con l’autore il professor Giovanni Poggio, Dirigente dell’ISS. Vittorio Emanuele Ruffini di Genova.

Interventi musicali a cura di “Aula 73” dell’Istituto Ruffini di Imperia (direzione Giovanni Peirone).

Pianoforte: Martina Calabrese

Voce: Anastasia Bottita

Hafez Haidar incontrerà, venerdì 6 aprile, alcuni studenti dell’Istituto Ruffini e dell’Istituto Sauro di Imperia.

Hafez Haidar con Lezioni di pace ha vinto il Premio internazionale “Comunicare l’Europ”a 2018. Haidar, scrittore, critico e intellettuale libanese naturalizzato italiano, ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana, è direttore generale internazionale della Camerata dei Poeti di Firenze e presidente di diversi comitati per i diritti umani. In questo testo ha raccolto, in forma romanzata, una serie di lezioni fatte ai suoi studenti per far loro conoscere la cultura araba, la vita di Maometto, la nascita del Corano, l’influenza araba sull’Occidente, la diffusione della religione islamica e dedicando le ultime pagine al tema del terrorismo.

Convinto sostenitore della cultura come “mezzo salvifico”, Haidar vuole far comprendere – ai suoi allievi prima e a ogni lettore poi – quanto il fondamentalismo islamico sia una spaventosa deviazione dell’Islam, che prende vita e forza dall’ignoranza, dalla paura, dal fanatismo e dagli interessi economici e quanto sia necessario quindi il dialogo tra i popoli per sconfiggerlo. Bisogna “creare un ponte culturale e cominciare a seminare qualcosa”, perché le religioni sono nate per unire, non per separare e distruggere.

Il Progetto ha ottenuto il Patrocinio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) (Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Ufficio V – Ambito Territoriale di Imperia) e l’autorizzazione come Corso di formazione docenti per gli insegnanti di ogni ordine e grado di tutta la Regione. E’ stato inserito inoltre, dall’ Istituto Ruffini, sul sito ufficiale della formazione S.O.F.I.A.

Allestimento floreale: Vivaio Fratelli Arimondo

Ingresso libero

La Rassegna è ideata dalla prof.ssa Francesca Rotta Gentile e promossa dall’Associazione Culturale Cumpagnia du Servu, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura e Istruzione del Comune di Cervo (delegato all’istruzione Annina Elena) e della Provincia di Imperia; con l’intento, per di più, di valorizzare il patrimonio artistico e architettonico del meraviglioso borgo del golfo dianese.