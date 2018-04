Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

“Con Arrigo Petacco scompare un grande interprete della cultura della nostra regione, che ha saputo raccontare la grande storia a tutti con rigore e semplicità. Esprimo le condoglianze alla famiglia a nome della Giunta regionale e di tutta la Liguria”. Lo ha detto il Presidente Giovanni Toti alla notizia della scomparsa dello storico e giornalista spezzino. “Arrigo Petacco – ha detto l’assessore alla cultura Ilaria Cavo – si è dedicato con grande generosità al suo territorio, alla provincia della spezia cui è rimasto legato fino all’ultimo; ma voglio ricordare la stima che aveva di lui Sandro Pertini, che l’ha chiamato a collaborare al Lavoro di Genova. La sua opera di storico e giornalista è importante per tutta la nostra regione”.