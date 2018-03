il capitano della nazionale italiana di tennis, Corrado Barazzutti, ha convocato Fabio Fognini, Simone Bolelli, Paolo Lorenzi, Andreas Seppi e Matteo Berrettini per il quarto finale di Coppa Davis tra Italia e Francia in programma dal 6 all’8 aprile a Genova Per la Francia (campione in carica), il capitano Yannick Noah ha invece scelto Jeremy Chardy, Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut, Adrian Mannarino e Lucas Pouille, numero 10 al mondo.