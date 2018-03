Parte dal 31 marzo la nuova coppia di treni Genova-Milano, che circolerà tutti i giorni, esclusi i festivi. Il Regionale veloce 2175 partirà alle 8.30 da Milano Centrale per arrivare a Genova Principe alle 10.23, mentre il Regionale veloce 2176 da Genova Principe alle 20.37 con arrivo a Milano Centrale alle 22.29. “La nuova coppia di treni – spiega l’assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino – è il risultato del lavoro condiviso con Regione Lombardia per andare incontro soprattutto al turismo estivo dei tanti turisti che decidono di trascorrere le vacanze sulla nostra riviera. Ovviamente è un servizio che va a implementare anche l’offerta per i pendolari Genova-Milano. L’obiettivo è aggiungere, sempre in accordo con Regione Lombardia, un’ulteriore coppia di treni”.