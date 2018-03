Sabato 10 marzo al Palazzetto dello Sport di Pietra Ligure si è svolta la seconda e conclusiva prova del campionato regionale silver individuale di ginnastica artistica femminile per le gare del livello LA, LB 3 ed LC 3 di tutte le fasce di età. Nutrita la partecipazione della Asd Ginnastica Riviera dei Fiori, con buoni risultati che hanno permesso di ottenere numerosi ‘pass’ per le finali nazionali in programma a Rimini dal 23 giugno al 1 luglio.

Questi i risultati ottenuti dalle nostre ginnaste. Nella competizione LA allieve 1, le più piccole (8/9 anni ), 4° posto per Serena Conio, a soli 0,10 centesimi di punti dal podio, e 5 ª Carolina Sanchez. Nelle allieve 2 primi due gradini del podio occupati da Elena Stella e Camilla Longo, 4ª Rebecca Amoretti, 5ª Noemi Ay, 6ª Linda Coppola e 7ª Jolanda Dos Santos Barreto. Per le allieve 3 oro per Alice Pegoraro, bronzo per Elisa Arnaldi, 5ª Valentina Romano e 9 ª Alessia Saccoccia.Per le allieve 4 altro podio sfiorato con il 4 posto di Aurora Colonna, Infine nelle junior 1 podio tutto Riviera con , nell’ordine, Angelica Abbo, Nicole Crescente, Sara Treglia, con 4° posto a pari merito per Rebecca Limito e Margherita Abbo.

Per la gara LC 3 , che prevede , oltre al corpo libero ed il volteggio, l’utilizzo della trave alta, altro podio con i colori della Riviera con Beatrice Filippi oro, Sofia Marini Argento, Elena Gazzera bronzo , Sara Anfossi 4ª e Giulia Masotti 5ª. I tecnici Angelica Stella, Sara e Sonia Di Marcoberardino presenti in campo gara a Pietra e gli altri componenti dello staff tecnico della sezione, sono già al lavoro per preparare la 1ª prova del campionato di serie D GAF e la 1ª del campionato individuale di minitrampolino , in programma sabato prossimo presso il Palasport di Imperia che vedrà la Ginnastica Imperia e La Riviera dei Fiori unite nell’organizzazione di questa impegnativa gara del calendario regionale FGI con 31 squadre iscritte nella serie D e 30 ginnasti nel minitrampolino.

Nel weekend precedente, dopo un viaggio avventuroso tra la neve, la Riviera ha gareggiato nella 1ª Prova della Coppa dei Campioni di trampolino elastico . A Fano ( Marche), i primi 10 qualificati per ogni categoria dei due distretti nord /centro-sud, hanno gareggiato per accedere alle finali a 6 che qualificavano per la prova nazionale in programma a Milano 8/9 settembre. Questa nuova gara gold della sezione olimpica del Trampolino ha una formula presa dalle competizioni internazionali e si è dimostrata interessante ed avvincente. Nove i ginnasti liguri qualificati, tutti Riviera. Questi i risultati. Nelle Junior 1 3ª nelle qualificazioni ed argento nella finale Sima Papone, 3 posto in qualificazione e 4 in finale negli allievi 1 Pietro Carrera e 5ª in qualificazione e 6ª in finale Alice Eremita nelle allieve 2. Non hanno centrato la qualificazione nella prima prova , ma hanno buone possibilità di riuscirci nella seconda in programma a Torino il 24/25 marzo, Thomas Soscara 7° negli allievi 2, , Sofia Bolla 9ª nelle junior 1, Francesco Bianchi 11° negli junior 2, e Alice Pecchia 13ª, Emma Ortu 15ª e Ottavia Corrent 16ª nelle allieve 2.I tecnici Stefano Crastolla ed Alice Nocerini sono soddisfatti dei risultati ottenuti in questa ‘complicata’ competizione dove si sono confrontati i migliori in assoluto in questa disciplina.

Anche le attività promozionali della Riviera sono state portate avanti in questi ultimi giorni. Venerdì 9 Marzo la sezione del Parkur ha proposto una coreografia molto apprezzata sul palco del Teatro del Casinò.

Grazie all’invito della Aroundevents.eu, promotrici ed ottime organizzatrici del ‘Premio Donna di Fiori’, il nostro gruppo di Parkur Gym capitanato da Giuseppe Morgante ha ottenuto un caloroso applauso promuovendo questa spettacolare disciplina.

Domenica 11 Marzo la nostra Associazione ha accolto con piacere l’invito del Comune di Sanremo ed era presente a ‘Sanremo in Fiore ‘ Sanremo Città Europea dello Sport 2018 con le atlete e la bandiera societaria che hanno sfilato con il carro di Sanremo.Presenti all’evento il Presidente del Coni Regionale Antonio Micillo, il Presidente del Comitato Regionale FGI Pino Raiola e il Delegato Coni di Imperia Alessandro Zunino.

