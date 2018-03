Con fatica la Rari Nantes Imperia batte l’Aragno per 14-8. I giallorossi conquistano la sesta vittoria dopo una partita che li ha visti sempre avanti nel punteggio ma, a tratti, sono stati troppo distratti permettendo all’avversario di rimanere in gioco.

L’avvio della Rari è fulminante e praticamente perfetto: apre Ramone, poi due fughe di Somà e una di Durante confezionano il poker. La Rari intercetta i passaggi avversari e li coglie di sorpresa. Ci sarebbe anche l’occasione per il pokerissimo ma Rikardo Merkaj manda sul palo il penalty. A questo punto, gli imperiesi si rilassano, abbassano la guardia e permettono ad Aragno di tornare in partita. Qualche distrazione di troppo e alcune imprecisioni del portiere Merano consentono la rimonta degli avversari, arginata dalle reti di Merkaj (che trova la prima firma stagionale facendosi perdonare l’errore precedente) e Corio che spediscono gli ospiti sul +1, al cambio campo.

Nella ripresa si scatena bomber Somà. Trova subito il gol ma Aragno alza ancora una volta la testa centrando il pareggio. E’ ancora Somà a trovare il gol fondamentale dopo il quale la Rari non verrà più ripresa. Il finale è una passerella per i veterani: Rocchi, nonostante due espulsioni sul groppone, comanda la difesa a bacchetta permettendosi anche il lusso di siglare una doppietta. E poi Somà arrotonda il proprio bottino personale ed il tabellino finale. Va anche segnalato il finale in crescendo di Merano che chiude a doppia mandata la porta.

Da Lago Figoi giunge una vittoria sofferta e giunta grazie all’ottima prestazione dei veterani che si sono caricati il peso della squadra sulle spalle. Sabato prossimo, ore 15, la stessa piscina sarà teatro della bella sfida Andrea Doria – R.N.Imperia.

TABELLINO

GS ARAGNO – R.N.IMPERIA 8-14

(0-4; 5-2; 2-2; 1-6)

ARAGNO – Mostes, Suriosini, Plaia 2, Moncagatta 3, Tondina cap., Orezzi, Taddei, Bottino, Utili 2, Puglia 1, Canepa, Canonero, Carlini. All.: Merello

IMPERIA – Amoretti, Mirabella, Merkaj E., Ramone 1, Merkaj R. 1, Russo, Durante 1, Corio 1, Spano, Somà 8, Rocchi cap. 2, Pedio, Merano. All. Pisano

NOTE: uscito per limite di falli Carlini (A) nel terzo tempo. Sup. Num.: Aragno 5/8 + un rigore; Imperia 3/9 + due rigori (uno sbagliato)