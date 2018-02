Seconda trasferta agonistica per i giovani nuotatori di IntegrAbili Sanremo, che domenica 18 febbraio, hanno partecipato presso la piscina comunale di Borzoli (Genova) alla prima prova regionale del “IV Circuito Special Swimming” organizzato dal C.S.I. Centro Sportivo Italiano Comitato Regionale Liguria in collaborazione con il Comitato Provinciale di Genova e l’Associazione Sportiva Bordighera Nuoto.

La Polisportiva IntegrAbili, ha portato ben 9 atleti alla gara: Sandra Colombi, Sofia Allavena, Giada Farfalla, Francesco Rebora, Daniele Cormaci, Jean Philippe Bonifaci, Alberto Bongioanni, Francesca Mollo e Gabriele Garibaldi, accompagnati e coordinati dagli istruttori Marco Barisciani e Alessandro Moraglia che si dichiarano complessivamente soddisfatti delle prestazioni dei ragazzi. Per alcuni di essi si è trattato della prima gara stagionale, per altri si può considerare un allenamento in vista della prossima competizione di livello nazionale: e cioè il Campionato Italiano di Nuoto in vasca corta F.I.S.D.I.R. in programma dal 9 all’11 marzo a Fermo nelle Marche.

“Ringraziamo il C.S.I. ed in particolare Emanuelle Barberis che ogni anno offre l’opportunità ai nostri atleti di partecipare al Circuito Special Swimming, la cui seconda prova si svolgerà a Bordighera il prossimo 13 maggio con le premiazioni finali. Auguriamo a tutti i nostri ragazzi una stagione sportiva emozionante e gratificante prima di tutto anche al di là dei risultati.”