L’Amministrazione Comunale di Imperia, per tramite del Servizio Biblioteca e del Servizio i Nidi d’Infanzia, martedì 30 gennaio alle 17 presso la Sala Convegni della Biblioteca Civica “Leonardo Lagorio” proporrà la presentazione di FAVOLAndo, Nati per Leggere, in un incontro aperto a tutta la cittadinanza, rivolto soprattutto alle famiglie con bambini dagli 0 ai 6 anni.

Da alcuni mesi il Comune di Imperia ha infatti aderito ai Progetti NpL – Nati per Leggere e Nati per la Musica impegnandosi a realizzare, attraverso la Biblioteca e Nidi d’Infanzia Comunali, una capillare attività di divulgazione e promozione della lettura in famiglia, oltre alla formazione di operatori qualificati, in coerenza con i principi ispiratori dei progetti e in linea con la vocazione culturale e socio educativa dei Servizi.

L’evento di presentazione è aperto anche a tutti gli operatori, Nidi d’Infanzia, Biblioteca, ASL, pediatri, lettori volontari NpL, incluso l’Istituto Comprensivo Mario Novaro (che ha anch’esso aderito).

Ad illustrare il progetto saranno i referenti regionali – la bibliotecaria Donatella Curletto e il pediatra Giuseppe Ghinelli – e provinciali, Daria Minuto, con il contributo degli operatori che hanno preso parte al corso formativo presso la Biblioteca di Alassio nel mese di ottobre 2017. L’incontro sarà allietato dalle letture di Dario Apicella, lettore NpL e formatore.

Descrive così l’iniziativa l’Assessore Nicola Podestà: “I Progetti NpL (e Nati per la Musica, che è ancora in una fase acerba di attuazione) implicano un ampio ventaglio di iniziative volte alla diffusione di buone pratiche di lettura in famiglia, nonché di avvio all’ascolto della musica, per chi è coinvolto nell’educazione e nella cura dei bambini dagli 0 ai 6 anni. Lo sforzo è soprattutto quello di creare un sistema di “rete” tra genitori, educatori, insegnanti, pediatri, operatori, finalizzato a promuovere le buone pratiche di lettura insieme ai bambini dagli 0 ai 6, per una crescita sana, in ambienti ricchi e stimolanti dal punto di vista cognitivo e relazionale attraverso l’esperienza dell’ascolto e del coinvolgimento diretto del piccolo lettore, essendo ormai acquisito che la lettura dispiega gli effetti benefici per lo sviluppo e la crescita a partire dai primi mesi di vita”.

L’iniziativa, è promossa da AIB, Associazione Italiana Biblioteche, dal Centro per la Salute del Bambino, dal 2016 anche dal Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo e dal CSB Centro per la Salute del Bambino ONLUS di Trieste, Segreteria Nazionale e da Regione Liguria – Settore Cultura – che ha attivato e potenziato nel 2017, il progetto in via sperimentale in collaborazione con il Cepell – Centro per il libro e la lettura, afferente al MiBACT.

A partire dal mese di febbraio la bella e suggestiva immagine del logo di NpL, (presente sul sito ufficiale della Biblioteca e di NpL) messo a disposizione da Altan con marchio registrato, protetto da copyright, sarà diffuso attraverso segnalibri, pieghevoli, manifesti, opuscoli ad hoc. Verrà anche allestito uno spazio morbido per la lettura in biblioteca, ad arricchimento delle due sale per i bambini.

Nel corso dell’incontro di martedì sarà proposto FAVOLAndo, un calendario di incontri di lettura NpL in biblioteca, aperto alle famiglie con bambini dagli 0 ai 6, con operatori accreditati, volontari, bibliotecari, per due sabati al mese da febbraio a maggio, nel corso dei quali verranno messi a disposizione libri della Bibliografia NpL 2017, libri nuovi e speciali, selezionati dagli esperti, acquisiti dalla Biblioteca e resi disponibili anche presso i Nidi Comunali.

Per informazioni è possibile consultare il sito della Biblioteca (www.bibliotecalagorioimperia.it) oppure chiamare il n. 0183 / 701 606 7 8.