“Sono felice di restare in Regione e continuero’ a fare il mio lavoro con serietà e determinazione come promesso ai liguri – comunica l’assessore regionale llaria Cavo in merito alle candidature per le prossime elezioni politiche – Alla richiesta, nelle scorse settimane, di una mia eventuale disponibilità a una candidatura ho risposto al Presidente Toti che avrei fatto, come sempre, ciò che riteneva fosse più utile alla nostra esperienza politica. Ovviamente, trattandosi di elezioni nazionali, i partiti faranno le loro valutazioni complessive. Per quanto mi riguarda mi ritengo onorata della fiducia e dell’incarico che i liguri mi hanno affidato e non ho nulla da chiedere. Mi auguro che le forze politiche sappiano cogliere la necessità di rappresentanza di un territorio come la Liguria che ci ha dato tanta fiducia e facciano scelte serie e coerenti come abbiamo saputo fare in Regione in questi due anni di amministrazione premiati da tante vittorie”.