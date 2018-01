“Il Prefetto del Dipartimento Alpi Marittime, elogiando la Polizia francese, ha riferito che le Autorità d’Oltralpe l’anno scorso hanno arrestato 48.870 stranieri che avevano varcato illegalmente il confine (nel 2016 ne erano stati respinti circa 37mila).

Inoltre, ha spiegato che i migranti sono stati rispediti in Italia a ritmo sostenuto. Addirittura, tra maggio e giugno, oltre mille persone a settimana.

La Prefettura della Regione ‘PACA’ ha anche sottolineato che lo scorso settembre è stato registrato un notevole flusso di nordafricani, provenienti in particolare dalla Tunisia.

Si tratta di numeri allarmanti che dimostrano, ancora una volta, come Ventimiglia e l’imperiese siano il tappo d’Italia. Occorre pertanto non inviare più ulteriori migranti sul nostro territorio, né organizzare altri Cas o Sprar per i richiedenti asilo. Anzi, oggi più che mai, sono necessari i rimpatri e lo stop a tali centri di accoglienza nella nostra Provincia.

Detto questo, appena si insedierà il nuovo Governo a Roma chiederemo di intervenire sulla situazione, ormai al collasso, senza alcuna esitazione. Nel frattempo, scriverò ai colleghi della Regione PACA per ottenere le informazioni che incredibilmente la Prefettura di Imperia, a differenza di quella del Dipartimento Alpi Marittime, non ha mai pubblicamente fornito nei dettagli.

I liguri e i cittadini imperiesi in particolare, hanno il sacrosanto diritto di sapere quali controlli vengono fatti e quanti sono gli extracomunitari che vengono rispediti sul nostro territorio. Soprattutto, se e come le Autorità italiane attuino i necessari controlli per verificare che tra questo mucchio di migranti non si siano mischiati anche altri stranieri che hanno problemi con la Giustizia francese e magari sono dei pericolosi delinquenti”.

Alessandro Piana, capogruppo regionale Lega Nord Liguria