Sono 15 milioni e 551mila le presenze registrate nel 2017 in Liguria, circa mezzo milione in più rispetto al 2016. Un incremento del 3% delle presenze, quindi, e del 5% negli arrivi.

“Dopo avere acceso i riflettori sulla Liguria durante le ultime vacanze di Natale con una grande campagna di comunicazione, siamo orgogliosi di questi dati che incoronano la Liguria regina del turismo italiano, anche d’inverno”, ha affermato il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. “Turismo per noi è sinonimo di sviluppo ed è per questo che continueremo a sostenere il settore con investimenti, iniziative di promozione e corsi di formazione mirati a formare figure professionali qualificate e che rispondano alle esigenze lavorative di una regione a vocazione turistica. I numeri ci danno ragione e ci stimolano a fare sempre di più e stiamo già pensando a una grande campagna di promozione estiva”.

“Sono dati non ancora definitivi – spiega l’assessore regionale al Turismo Gianni Berrino – e che potranno ulteriormente consolidarsi, una volta recepite tutte le comunicazioni dalle strutture. Nel 2017 abbiamo ottenuto un risultato straordinario, superiore al già storico record del 2016, quando abbiamo registrato 15 milioni di presenze, che mancavano da 15 anni alla nostra regione. Per l’anno che è appena iniziato, vogliamo puntare ancora più in alto e raggiungere l’obbiettivo dei 16 milioni di presenze. Se la Liguria oggi è tra le mete turistiche al top in Italia è grazie agli operatori del comparto, che stanno puntando sempre più sulla qualità della propria offerta, a una nuova capacità di fare sistema che si sta affermando sul territorio e alle nostre politiche di marketing turistico per la promozione del brand Liguria”.

La provincia che ha visto maggiormente crescere le proprie presenze turistiche, a livello percentuale, è la Spezia (+6,18%), con 147.400 visitatori in più rispetto al 2016, per un totale di oltre 2,5 milioni di presenze. Savona, invece, è la provincia con il numero assoluto maggiore di presenze: oltre 5,7 milioni di turisti hanno scelto per la propria vacanza le spiagge tra Varazze e Alassio, le attività outdoor sulla costa e nell’entroterra. L’aumento delle presenze, rispetto al 2016, è dell’1,34%. La provincia di Genova ha registrato un aumento del 3,21%, per un totale di circa 4,1 milioni di presenze, mentre la provincia di Imperia (+3,31%) ha registrato oltre 3,2 milioni di presenze, 103mila in più rispetto all’anno precedente.