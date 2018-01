In Liguria i Comuni che hanno raggiunto e superato la percentuale del 65% di raccolta differenziata dei rifiuti, sono raddoppiati in un anno: passando da 32 a 63. E’ quanto emerge dalla prima edizione di “Ecoforum Rifiuti”. Al primo posto in Liguria c’è il comune savonese Giusvalla è all’83,6% di differenziata. Per i Comuni con più di 15 mila abitanti Sestri Levante si attesta al primo posto con il 75%. Più indietro Imperia con 36,8% e in coda Ventimiglia al 27%.

E’, infine, aumentata del 5% in un anno, al 43,19%, la raccolta differenziata in Liguria nel 2016 rispetto al 2015 (38,63%) e al 35,90% del 2014.