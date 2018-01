E’ iniziata sabato 13 gennaio la terza tappa del trentaquattresimo Campionato Invernale West Liguria, ovvero l’ “Inverno in regata”, organizzato dallo Yacht Club Sanremo, sempre supportato dal Comune di Sanremo.

Sabato 13 gennaio un bel vento da est sui 10/12 nodi ha permesso di svolgere una bellissima regata a bastone di quasi 9 miglia, Domenica 14 gennaio un’altra bella prova con un percorso costiero di sette miglia e mezzo, con un vento da nord est sui 7/9 nodi.

Accesa sin da subito è stata la lotta per la classifica assoluta Overall, con l’affermazione di IL PINGONE DI MARE III, di Federico Stoppani ( Yacht Club Sanremo). Secondo posto per SARCHIAPONE FUORISERIE, di Gianluigi Dubbini ( C.V. Toscolano Maderno) e terzo posto per ANGE TRASPARENT II, di Valter Pizzoli – Le Mirabeau (Yacht Club Monaco).

In Orc A vittoria di ANGE TRASPARENT II su FAR STAR, di Gianlorenzo Venturini (C.N. San Bartolomeo) e AURORA, Paolo Bonomo e Bruno Roberto (Yacht Club Sanremo).

In Orc B a raggiungere la vetta del podio è stata SARCHIAPONE FUORISERIE seguito da IL PINGONE DI MARE III e da FARRFALLINA, di Davide Noli (Yacht Club Sanremo).

In classe Irc si aggiudica il primo posto JEROBOAM, di Vittorio Codecasa (Yacht Club Costa Smeralda) seguita da FARRFALLINA e da IL PINGONE DI MARE III.

Nella classe Racing Club, vittoria di GOGHI GO, di Gianfranco Frattegiani (C.N. Andora), su OBI WAN di Elisa Minio (Yacht Club Sanremo) ed EMOTION, di Franco Gaiani (Yacht Club Sanremo).

Il prossimo appuntamento con l’Inverno in regata è il 27/28 gennaio, ultimo week della terza tappa del Campionato Invernale West Liguria.