“La nota ufficiale della Conferenza delle Regioni conferma quanto il Mibact ci aveva già preannunciato: di aggiungere un ulteriore milione per la realizzazione della Casa dei Cantautori, con cui si potrà ristrutturare la parte aggiuntiva dell’Abbazia di S. Giuliano, quella riferita alla chiesa. Queste ulteriori risorse si vanno ad aggiungere al milione e 500mila euro già stanziati dal Ministero nell’ambito dei Grandi progetti beni culturali 2019 e destinati al sito dell’Abbazia. Non c’è modo migliore per commemorare il 19° anniversario dalla scomparsa di De Andre'”. Lo dice l’assessore alla Cultura di Regione Liguria Ilaria Cavo commentano così la notizia di un ulteriore finanziamento da parte del Mibact che servirà per il restauro della chiesa annessa all’Abbazia.

La “Casa dei Cantautori” è stato un progetto ideato dall’assessore regionale Ilaria Cavo e dalla Professoressa Margherita Rubino e presentato al Mibact che ha deciso di sostenerlo finanziariamente. “Sorgerà a Genova un polo sia espositivo che formativo – conclude Cavo – che valorizzerà i cantautori liguri, a partire da Fabrizio De André, ma che, anche grazie a questo nuovo finanziamento del Mibact , avrà spazio per tutti i cantautori italiani”.