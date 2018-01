La notizia è rimbalzata velocemente, quando si è appreso che l’ex presidente dell’Argentina Calcio, Carlo Carenzi, è deceduto in Piemonte, dove si trovava da molti mesi.

Originario proprio di quella regione, da anni gestiva una negozio di commestibili nella centralissima via Boselli ad Arma di Taggia ed aveva come passione quella dello sport in generale e del calcio in particolare.

Dopo essere stato per molti anni nella dirigenza della squadra rossonera, che viaggiava fra i campionati di Promozione ed Eccellenza, ne era diventato ben presto munifico presidente, prima di assumere la carica di presidente onorario.

Non è ancora nota la data delle esequie.

Alla famiglia Carenzi, le condoglianze della redazione sportiva di Rivierapress.