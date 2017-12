E’ giunta al termine la trentatreesima edizione del Meeting Internazionale del Mediterraneo, tradizionale competizione velica riservata ai giovani e organizzata dallo Yacht Club Sanremo, con il sostegno del Comune di Sanremo, a conclusione del ricco calendario agonistico del 2017.

Quasi 100 gli iscritti tra gli Juniores (atleti ed atlete nati dal 2002 al 2005) e i Cadetti, atleti ed atlete nati dal 2006 al 2008.

Ad essere premiati, sia per la categoria Juniores sia per i Cadetti, i primi dieci classificati e la prima femminile.

Grande successo del Fraglia Vela Riva nella classe Cadetti che si aggiudica un primo posto con Mosè Bellomi ed un secondo posto con Marco Franceschini; terzo posto per Giovanni Tripodo dello Yacht Club Italiano, quarta, nonché prima femminile, Giulia Bartolozzi (Soc.Canottieri Garda Salò), quinto Alessio Cindolo (Yacht Club Italiano), sesta Elena Podavini (Soc. Canottieri Garda Salò), settimo Filippo Rogantin (Varazze Club Nautico), ottavo Walter Bonizzoni (Soc.Canottieri Garda Salò), al nono posto Nicolò Carrara (CV Ascona) e al decimo posto Alessio Lulli (LNI Quinto).

Nella classe Juniores, ad aggiudicarsi il primo gradino del podio è stato Matteo Mulone, del Circolo Nautico Ilva, secondo posto per Michele Beldi e terzo posto per Federico Perdicaro, entrambi dello Yacht Club Ascona; quarto Luca Riccobene, LNI Spotorno, quinto Alessandro Bosso, Varazze Club Nautico, sesto Corrado Cicconetti, del Circolo Velico Vernazzolesi, al settimo posto e prima femminile Roberta Greganti (Yacht Club Sanremo), ottavo Giovanti Santi (Circolo vela Gargnano), nona Anna Cincotti, dello Yacht Club Italiano, decimo classificato il francese Louison Ricord, dello Yacht Club De Cannes.

Il premio per il più giovane in assoluto tra tutti i concorrenti va al piccolo William McLaren, dello Yacht Club Sanremo.

Quest’anno è stato lo Yacht Club Sanremo ad aggiudicarsi il Trofeo Dino Minaglia ,intitolato alla memoria di un grande socio dello Yacht Club Sanremo prodigatosi sempre per l’attività giovanile, che premia il migliore Club che, tra gli Juniores, ha ottenuto i tre migliori piazzamenti con Roberta Greganti, Giorgia Taddei e Federico Bortesi.

Al di là dei risultati, ancora una volta il Meeting Internazionale del Mediterraneo ha avuto un ottimo successo, portando nella Città dei Fiori non solo gli atleti ma tecnici, genitori e accompagnatori al seguito.

Prossimo appuntamento con l’anno nuovo con la terza tappa del Campionato Invernale West Liguria, l’”Inverno in Regata”, previsto nei week end del 13/14 e 27/28 gennaio 2018.