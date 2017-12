EDILIZIA: REGIONE LIGURIA, ASSESSORE SCAJOLA: IL NUOVO NUMERO VERDE CONTRO L’ABUSIVISMO 800 282 191.

Sarà attivo da domani a Genova il nuovo numero verde contro l’abusivismo gestito da ARTE su richiesta dell’assessore regionale Marco Scajola. L’obiettivo è far emergere il più possibile tutti i casi di abusivismo, estendere il più possibile il monitoraggio, facendo il modo che gli inquilini di ARTE possano, in forma anche anonima, denunciare eventuali occupazioni degli alloggi.

Nei prossimi giorni Regione Liguria incontrerà il Comune di Genova per concretizzare il progetto di una task force per il continuo controllo della situazione e la prevenzione dell’occupazione abusiva, dopo il recente caso del marocchino arrestato.

“Abbiamo deciso di potenziare ulteriormente gli uffici di ARTE sul territorio – spiega l’assessore Scajola – per fare in modo che ci sia un impegno costante e di tutti, con interventi ad hoc. A questo proposito, nelle prossime settimane, sono previsti incontri con la giunta comunale per creare un tavolo congiunto e una task force per contrastare il fenomeno dell’abusivismo che a Genova risulta nettamente inferiore rispetto agli altri capoluoghi italiani, ma che tuttavia vogliamo combattere e sdradicare”.