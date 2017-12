Venerdì 29 dicembre, alla ore 17.30, l’Auditorium del museo Navale di Imperia in via Scarincio ospiterà la conferenza dal titolo “La cometa dei magi. Le ipotesi astronomiche alla base dell’evento che guidò i Magi verso il luogo dove nacque Gesù”.

La relazione sarà tenuta dal dottor Walter Riva, esperto divulgatore e direttore dell’Osservatorio Astronomico e del planetario del Righi a Genova.

L’iniziativa, promossa dell’Assessorato alla cultura del Comune di Imperia, segna l’avvio di un progetto di divulgazione dell’astronomia che col nome “Il Cielo in una Stanza” si concretizzerà in particolare a fine gennaio, quando per due settimane un planetario gonfiabile sarà installato presso la sala mostre del Museo Navale i Imperia per proporre spettacoli e laboratori didattici rivolti alle scuole ed a tutti gli appassionati della Scienza del Cielo.